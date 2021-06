“Isola dei famosi” è finita: pronto il programma che la sostituirà . I dettagli

Il reality più selvaggio di Canale 5 sta volgendo al termine ed è già tutto pronto per la messa in onda del programma che andrà a sostituirlo.

L’Isola dei Famosi’ condotta da Ilary Blasi è quasi in dirittura di arrivo. Il 7 luglio andrà in onda la finale e uno tra Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Valentina Persia, Awed o Beatrice Marchetti, che in semifinale l’ha spuntata su Isolde Kostner, sarà il vincitore di questa edizione.

Quest’anno il reality ha ottenuto diversi consensi e la scelta di Ilary Blasi in studio affiancata da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi è stata azzeccatissima.

Ora però ci si avvicina alla chiusura della trasmissione, quale sarà il programma che andrà a sostituirlo?

E’ già tutto pronto per il nuovo programma

Il pubblico non dovrà dire addio alle spiagge bianche, il mare cristallino e le palme esotiche. Dopo un anno in cui gli italiani sono rimasti lontani dal mare e dalle vacanze ancora è permesso loro di sognare davanti alla tv.

Infatti sembrerebbe essere tutto pronto per l’edizione spagnola del reality show più selvaggio, ossia ‘Supervivientes’.

Il programma spagnolo con Valeria Marini e Gianmarco Onestini sembra pronto per sbarcare in Italia e avendo già ricevuto moltissimi consensi ci si aspetta che riesca a conquistare il pubblico da casa anche in Italia.

Dunque in vista dell’estate potrebbe andare in onda al posto dell’Isola dei famosi’ il suo cugino spagnolo, chissà se avrà lo stesso successo e riuscirà a incuriosire i telespettatori allo stesso modo? Non ci resta che attendere l’ufficialità dai vertici di Cologno Monzese.