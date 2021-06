Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? Loro smentiscono così e zittiscono tutti

La coppia è sposata da quasi 7 anni, un legame molto solido che ha portato alla nascita anche di due bambini. Voci vogliono però che tra loro ci sia una presunta crisi.

In modo molto pacato, quasi per cercare di preservare un tacito silenzio stampa ma anche la loro individualità come coppia, Laura Chiatti e Marco Bocci si sono mostrati negli anni come una delle famiglie più belle della televisione italiana.

La loro relazione è stata ufficializzata nel 2014, l’estate di quell’anno Laura è rimasta incinta del loro primo figlio, Enea, nato a gennaio del 2015. L’anno dopo è arrivato anche Pablo che ha suggellato ancora una volta l’intima unione che li lega come famiglia.

Sono due attori molto amati per la loro versatilità davanti la macchina da presa e spesso proprio per questa loro notorietà sono presi di mira dai rumors non appena cercano di allontanarsi dai riflettori della cronaca rosa. Maldicenze vorrebbero infatti che i due fossero in crisi. Il motivo?

L’assenza prolungata sui social di foto che li ritraggono in coppia come i vecchi tempi in cui apparivano spensierati e felici. A rispondere però a queste malelingue ci ha pensato proprio Laura che ha risposto nel modo migliore per tutti.

Laura Chiatti pubblica una foto molto esplicativa

L’attrice pubblica una foto di famiglia con la didascalia “Verso Verona…❤️”. Si tratta di un selfie dall’alto che raffigura parzialmente gli altri componenti accanto a lei, vediamo Marco Bocci alla guida e i bambini nel sedile posteriore.

Lei sorride ammiccante al cellulare mentre indossa una felpa leopardata aperta sul seno. Arriva anche un commento del marito che ha fatto sorridere molti: “Sbaglio o quella felpa è la mia??? 😂”, lei a getto risponde “@marcoboccireal non sbagli”.

Un tenero quadretto che risponde in modo blasonato a tutte le accuse emerse negli ultimi giorni e che li vorrebbe in crisi come coppia. Nulla di tutto questo a giudicare dalle foto che in poche ore ha raggiunto migliaia di like da parte dei fan.