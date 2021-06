“L’eredità”, finisce tutto per Flavio Insinna: trovato il sostituto

“L’eredità” e il futuro di Flavio Insinna: tutto è già scritto. Ecco cosa accade in tv nei prossimi mesi e chi sono i protagonisti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

“L’eredità”, il quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna, è ufficialmente in vacanza. Domenica 6 giugno si è svolta l’ultima puntata di stagione e poi è calato il sipario. Il game show del preserale della rete ammiraglia Rai è seguitissimo dal pubblico. Dopo tanti anni i telespettatori continuano a sceglierlo ogni sera, ecco perché ci si chiede già da ora, cosa succederà a settembre?

Rimarrà tutto invariato con Flavio Insinna ancora al timone o ci saranno dei cambiamenti? La curiosità dei telespettatori aumenta ma per sapere con certezza cosa accadrà bisognerà aspettare la pubblicazione ufficiale dei palinsesti autunnali Rai.

Per “L’Eredità” il prossimo anno sarà un compleanno importante. Nel 2022 il quiz spegnerà le sue prime 20 candeline. La prima puntata è andata in onda il 1° agosto 2002 con Amadeus come conduttore. Nel mentre però per Flavio Insinna finisce tutto e già c’è il sostituto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Isola dei Famosi, c’è il nome del vincitore

“L’eredità” e il futuro di Flavio Insinna, tutti i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Liorni (@marcoliorni)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Gf Vip”, la grande cantante presto nella casa? La risposta non lascia dubbi

Flavio Insinna va in vacanza e al suo posto, nel preserale di Rai 1, arriva Marco Liorni. Sarà lui, infatti, a condurre la fascia estiva che accompagna i telespettatori all’appuntamento delle 20 con il Tg1. Lo farà con il classico gioco dell’estate, “Reazione a catena” che, secondo le prime anticipazioni, andrà in onda fino al 27 settembre.

Marco Liorni durante tutta l’estate sostituirà Flavio Insinna che però non sarà tagliato fuori del tutto dal palinsesto. Per lui, infatti, arriva la conduzione de “Il pranzo è servito”, lo storico programma di Corrado andato in onda su Mediaset tra gli anni Ottanta e Novanta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Per Insinna dunque cambio di appuntamento, dal lunedì al venerdì alle 14, ma sempre su Rai 1. Il nuovo programma partirà dal 28 giugno con una versione rinnovata rispetto all’originale.