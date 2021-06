“Love is in the Air” anticipazioni 9 giugno: duro scontro tra Eda e Serkan

Comincia una nuova settimane per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che ci sarà uno scontro tra Eda e Serkan

Love is in the Air si prepara per il terzo appuntamento della settimana: le anticipazioni ci rivelano che Eda e Serkan vivranno un momento molto intimo dopo la loro festa di fidanzamento. Festa che va davvero malissimo e dove i due litigano furiosamente, perché Eda si rende conto che Serkan non fa altro che trattarla come un robot senza sentimenti. A fine serata, i due si ritrovano a guardare le stelle insieme e a vivere un momento molto romantico, destinato a finire troppo in fretta.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Il giorno dopo, però, la maglia sembra essersi esaurita: Eda torna in ufficio che è in ristrutturazione e Serkan la tratta con acidità, come se quel momento tra di loro non fosse mai avvenuto. A questo punto interviene Fifi, che impone a Serkan di trattarla meglio. Eda, ad un tratto, si ritrova ad assistere ad uno spettacolo che mai avrebbe voluto vedere. E i casini non sono finiti qua, perché Selin rivela ad Aydan che Eda e Serkan vogliono andare a vivere insieme.

A questo punto Aydan rivela tutto alla madre di Serkan ch si offende per essere rimasta all’oscuro di tutto, ma soprattutto ci resta male perché non approva la loro relazione. Aydan prova a convincere Eda a fare un passo indietro.