La bella Maddalena Corvaglia ha condiviso tre foto su instagram che fanno innamorare i fan, è a dir poco magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Maddalena Corvaglia ha condiviso una serie di foto su instagram ed è semplicemente splendida e sexy. Nella prima appare con indosso dei pantaloni bianchi e un tacco a spillo leopardato molto aggressivo. Inoltre è messa in una posa molto sensuale con le gambe accavallate e di spalle, mentre sorride alla fotocamera. Nella seconda foto sorprende tutti perché è completamente nuda su un lettino per massaggi con solo un mini asciugamano a coprirla.

LEGGI ANCHE>>>Alice De Bortoli una visione in rosa, ma lo sguardo è serio cos’è successo?

Maddalena Corvaglia nuda su instagram per un trattamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Barbara D’Urso, incredibile indiscrezione: “A volte ritornano”… La conduttrice non vede l’ora

La bella ex velina spiega che è nuda perché deve sottoporsi ad un trattamento che ridefinisce le forme del corpo. Nella didascalia ha infatti spiegato: ”Ciao ragazze! Oggi sono a Cles, un bellissimo paesino di montagna, un poco più alto di Trento. E dato che oramai faccio parte della famiglia, non potevo non fare una tappa nel centro Dibi Center di Cristina e Micaela che si trova proprio quassù. Oggi mi hanno consigliato un trattamento che serve a ridefinire le forme del corpo, si chiama Shapin-pulse. E una tecnologia ad azione mirata per contrastare gli accumuli adiposi localizzati e diffusi. E per il viso? Age Method, da fare sia qui nel centro che a casa, dona alla pelle luminosità e nuova giovinezza. E ora, diamoci dentro a prepararci per l’estate che ci siamo!”.

I commenti ricevuti sotto alle foto sono molti e tante donne dicono alla bella showgirl che non ha bisogno dei trattamenti perché è già perfetta. “Perché tu avresti accumuli adiposi localizzati e diffusi? Ma per favore”. Ma lei risponde che un po’ tutte le donne ne hanno bisogno, chi più chi meno. Effettivamente però lei ha un corpo scolpito e di adiposità non c’è nemmeno traccia. Tuttavia meglio prevenire che curare. Quindi si è sottoposta ad una liposoluzione estetica che prevede la rimodellazione del corpo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia)

Poi si mostra mentre le fanno anche un trattamento al viso con una maschera in Alginato nero, è occlusiva e da un effetto alla pelle luminosa e compatta. La showgirl infine consiglia i prodotti sperimentati alle sue followers che non sono poche, sul suo profilo infatti la seguono in 1,2 milioni.