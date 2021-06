La conduttrice Mara Venier sta vivendo un vero incubo costretta su un letto d’ospedale. L’appello toccante commuove i suoi fan.

E’ un’esperienza traumatica quella che sta vivendo la celebre conduttrice di “Domenica In“, Mara Venier. Il suo ultimo intervento ha testimoniato con interezza le dinamiche della sconfortante vicenda. Tutto avrebbe avuto inizio a partire dallo scorso lunedì, per poi far peggiorare le sue condizioni drasticamente.

Le immagini pubblicate dalla conduttrice mettono subito a dura prova la sensibilità dei suoi fan. I quali non potranno che risponderle con affetto, comprendendo la delicatezza della situazione, ma augurandole al tempo stesso una repentina e pronta guarigione.

Mara Venier dal letto dell’ospedale: ”sto vivendo un incubo”

Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Parla direttamente dal letto dell’ospedale in cui è stata ricoverata l’amata conduttrice veneziana, classe 1950.

“Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo “..lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi…sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9.30 …sono uscita alle 17.30 dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso bocca gola labbra mento!!!!! Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede)!!!” Per poi continuare con ulteriori dettagli riguardo alla sua terribile esperienza.

“Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto)che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno !!!!” In molte saranno le celebrità che risponderanno con prontezza all’appello di Mara. “Oggi siamo noi, tutti, a darti amore e forza per farti uscire da questo incubo. Non sei sola Mara, l’Italia ti ama e fa il tifo per te !❤️”

Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Concluderà così Mara in seguito, sostenuta fortunatamente dal calore dei suoi da sempre fedelissimi telespettatori che non possono far altro in questo momento se non incrociare le dita con forza: “Ricoverata…sala operatoria, anestesia totale, un incubo…..!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)….“.