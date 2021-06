Sembra una sirena appena uscita dall’acqua, la modella e conduttrice si trova con il fidanzato a Venezia per qualche giorno romantico da trascorrere insieme.

La bellezza umana è decisamente molto soggettiva ed alcune donne soprattutto hanno la naturale caratteristica di catturare lo sguardo anche con estrema eleganza ed un portamento aggraziato. Parliamo in questo caso di Martina Hamdy, classe 1994 ed una bellezza esotica legata all’origine del papà egiziano.

La giovane debuttò inizialmente come modella, per poi entrare nel mondo dello spettacolo nel 2012 con “Veline” dove però venne superata in finale da Alessia Reato e Giulia Calcaterra. Martina ha partecipato alla terza edizione del “Grande Fratello” e anche ad altri programmi legati al calcio come “Tiki Taka” e “Maidiremondiali”.

Al momento invece fa parte della redazione di “Meteo.it“, dove conduce le previsioni del tempo in onda sulle reti Mediaset.

Martina Hamdy seduce per le calli di Venezia: le prime foto con il fidanzato

“Brilli come sempre Martina 😍❤️” scrive qualcuno a margine dell’ultimo scatto pubblicato dalla meteorina sulla sua pagina Instagram. Si trova semi sdraiata a poppa di un bellissimo motoscafo di legno chiaro intenta ad attraversare Canale San Marco vicino al Ponte di Rialto.

Indossa una tuta intera nera con scollo all’americana e sandali trasparenti ai piedi. Sorride felice come non mai forse perché per la prima volta ha deciso di uscire allo scoperto e rivelare in qualche breve scatto anche il fidanzato con cui ha una relazione ormai da qualche mese.

Martina fa infatti coppia fissa con Odd, nome d’arte di Bruno, un trentenne che lavora come designer in un’azienda di abbigliamento.

Nelle sue stories li vediamo sorridenti mentre si apprestano a scendere dalla barca e trascorrere alcuni giorni all’insegna del relax. Ottimo cibo, qualche cocktail importante e una vista sulla città lagunare mozzafiato per i due che sembrano molto felici di questa gioia condivisa.