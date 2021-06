“Mattino Cinque”, la coppia Panicucci-Vecchi si ferma: futuro già scritto

“Mattino Cinque” e il nuovo palinsesto. Tutti i dettagli per la nuova stagione: ecco cosa succede alla trasmissione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

“Mattino Cinque” è uno dei programmi di punta di Canale 5. La mattina della rete ammiraglia del Biscione inizia con l’ormai storica coppia di presentatori che ha portato il programma di approfondimento in vetta agli ascolti.

Tutto merito di Federica Panicucci che lo conduce dal 2009 e Francesco Vecchi che l’affianca dal 2016. Coppia collaudata ormai alla quale è affidato il lungo blocco del mattino. Lei si occupa di cronaca, spettacolo e gossip, lui di attualità e politica, con due spazi ben distinti.

Una formula collaudata che va avanti senza intoppi e che ha funzionato anche in questo anno difficile della pandemia. Panicucci e Vecchi termineranno io programma il 25 giugno, poi anche per loro sarà la volta della pausa estiva. E al loro posto chi troveremo? E per settembre cosa succederà? Il destino è già scritto.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alberto Matano le lacrime in studio per la persona straordinaria: “Le guardo sempre ..”

“Mattino Cinque”, tutti i dettagli: sostituti e nuova stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Simone Cristicchi, le parole toccanti a Verissimo: “Sono andato a lezione di dolore molto presto”

Tutto già programmato per Federica Panicucci e Francesco Vecchi. I due conduttori che fanno coppia su Canale 5 al mattino ormai da ben cinque anni, rimarranno fianco a fianco sul piccolo schermo.

Li ritroveremo ancora insieme, a settembre, nella nuova edizione di “Mattino Cinque”. La storica coppia dell’informazione del mattino è stata già riconfermata. Per la nuova stagione terrà ancora compagnia al pubblico di Canale 5 e continuerà la sfida con “Uno mattina” e “Storie Italiane” se in casa Rai non ci saranno rivoluzioni.

E per l’estate chi sostituirà Federica Panicucci e Francesco Vecchi? L’approfondimento si ferma. Non ci sarà, infatti, nessun’altra trasmissione di informazione, in versione estiva, al posto di “Mattino Cinque”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattino 5 (@mattino5tv)

Mediaset ha scelto di intrattenere, per tutta l’estate, i telespettatori con una serie di film classici, romantici e non solo.