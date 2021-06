Michele Merlo, le ultime parole della fidanzata Luna che hanno commosso il web: “Grazie di tutto, romantico ribelle”

Michele Merlo è scomparso ieri ed è difficile riuscire a fare i conti con questa terribile tragedia. L’ex cantante di X Factor e di Amici di Maria De Filippi aveva solo 28 anni e una vita intera davanti: non sapeva che nel giro di pochi giorni avrebbe dovuto rinunciare ad un futuro. Tutto è cominciato quando qualche giorno fa ha cominciato a stare male, ad accusare un mal di gola e un mal di testa persistente. Andato al pronto soccorso, lo hanno rimandato a casa con un antibiotico: dopo solo poche ore è stato riportato in ospedale dove gli è stata diagnosticata una leucemia fulminante.

Michele Merlo, una terribile tragedia. Le parole della fidanzata Luna

Purtroppo non c’è stato niente da fare e ha perso la vita ieri, lasciando una famiglia che adesso è disperata, i suoi amici, i suoi ex compagni di Amici che facevano parte ancora oggi della sua vita, i suoi fans e la sua fidanzata Luna che ha ancora sul cellulare gli ultimi audio che le sono arrivati da Michele, quando è stato male e ha deciso di recarsi al pronto soccorso da solo. Ieri sera Luna ha pubblicato una serie di foto su Instagram: “Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela“.

E poi ha concluso: “Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati nel mare”.