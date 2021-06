Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata. Ezgi ha cambiato idea e ha deciso di accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella, ma qualcosa potrebbe andare storto

Le anticipazioni del terzo appuntamento settimanale con Mr Wrong, ci dicono che la storia sta finalmente per entrare nel vivo. Ezgi ha passato la notte a casa di Ozgur dopo essersi presentata nel condominio ubriaca, il suo vicino si è preso cura di lei e l’ha ospitata. Il giorno dopo, però, le sue amiche l’hanno sorpresa con addosso una maglietta da uomo: a questo punto lei ha deciso di mentire e dire loro che si tratta di una semplice vecchia maglia di Soner, il suo ex fidanzato.

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Questa risposta però ha delle conseguenze: Deniz e Consu capiscono che la loro amica è ancora innamorata del suo ex e decidono di fare un rito per far sì che lei si dimentichi di lui. Più tardi, però, i pensieri della ragazza si concentrano su Ozgur e ricorda quanto è stato gentile con lei quando si è presentata ubriaca alla sua porta. Per questo motivo decide di ricambiare il favore e di accompagnarlo al matrimonio della sorella e fingere dunque di essere la sua fidanzata così che la famiglia di Ozgur si tranquillizzi sul suo futuro.

Mentre sta preparando le valigie, però, Cansu si presenta alla sua porta e lei si ritrova ancora una volta costretta a mentire. Per quanto ancora riuscirà a nascondere questa situazione?