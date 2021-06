Nuovo colpo di scena per la figlia d’arte Jasmine Carrisi. I tre ultimi scatti da bambolina sono di “profonda bellezza”.

La giovanissima ed intraprendete figlia del cantante Al Bano e della soubrette Loredana Lecciso, si è cimentata in un nuovo ipnotizzante colpo di scena per i suoi ammiratori. Jasmine Carrisi, a soli vent’anni d’età e con una carriera tutta da vivere, dopo il suo esordio televisivo al fianco del papà a “The Voice Senior” e della sua conduttrice, Antonella Clerici, aveva fatto parte della giuria con successivo clamore da parte del pubblico della trasmissione.

Ad oggi Jasmine però si afferma come una nuova figura di spicco sui social network, godendo di una cospicua popolarità con i suoi attuali 96,3mila follower. Stando all’opinione dei suoi fan, Jasmine è principalmente nota per la bellezza dei suoi tratti e la sua originalità. Scopriamo proprio adesso il suo ultimo e triplice contenuto della biondissima “bambolina” nata sotto il dinamico ed imprevedibile segno dei Gemelli.

Jasmine Carrisi é un binomio tra luce e materia di “profonda bellezza”

Nella didascalia ai tre scatti luminosi Jasmine sente di aggiungere la semplice emoticon di un piccolo drago. Dopo aver mostrato il suo sorriso sfavillante qualche giorno fa, ed aver fatto immediatamente il pieno di apprezzamenti, la bella dagli occhi azzurri decide di utilizzare probabilmente a suo favore la simbologia legata all’esemplare mitologico. Che sia realmente il guardiano della sua preziosità?

Alcuni utenti interverranno di seguito al post di Jasmine tessendo le lodi del suo carisma e ponendo l’accento su alcuni dettagli dei suoi tre scatti. “PROFONDA BELLEZZA…. A LUCE PIENA 🌈🌻🌟🌞“, oppure: “sei la più bella del 🌍“. Complimenti da ogni dove per le sue pose quanto per il suo outfit parzialmente dalla fantasia naturale.

Jasmine infatti indossa per l’occasione un jeans poco in evidenza ed una canotta dalla tinta nera amabilmente scollata, con delle foglioline bianche nella fantasia. Un fiocchetto vintage infine a completarne la decorazione. Per quel che riguarda il suo make-up, invece, Jasmine ha oprato per una scelta minimale, così come aveva precedentemente osato nella didascalia.