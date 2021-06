“Regina”: Laura Pausini, la serie di FOTO lascia tutti senza fiato. Unica

Laura Pausini ha pubblicato un nuovo post su Instagram che ha conquista i fan. Subito è pioggia di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Anno da record per Laura Pausini? Tra la vittoria ai Golden Globe, la candidatura all’oscar, la partecipazione al Festival di Sanremo e la progettazione di un nuovo disco, questi mesi sono stati super intensi per la cantante. Attivissima anche sui social, sono 3,6 milioni i fan che la seguono ogni giorno con affetto, Laura condivide di sovente scatti in cui è radiosa.

Da foto di vita personale e professionale, la cantante di Faenza conquista il pubblico con il suo carisma e il suo talento. La sua voce, descritta come “soprano lirico” ha fatto innamorare intere generazioni. A definirla un “velluto” è stata Barbara Stresan.

Mentre si prepara a tornare a esibirsi dal vivo dopo le riaperure, prima data prevista per il 26 giugno a Reggio Emilia, la cantante ha condiviso una serie di foto su Instagram che hanno lasciato i fan senza parole.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Sei meravigliosa”: Levante, la felicità in uno sguardo. Arriva grande novità – FOTO

Laura Pausini modella: posa per un set inaspettato

Per vedere la serie di FOTO inedite di Laura Pausini, vai su Successivo