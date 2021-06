Romina Power, la foto dal passato emoziona i fan. Prima ancora degli esordi, il suo primo servizio fotografico stupisce tutti: incantevole

Figlia d’arte di origine statunitense, Romina Power è la personificazione del concetto di talento innato, che ebbe modo di dimostrare fin dalla giovanissima età. Solo tredicenne debuttò come attrice, per prendere poi parte a numerosi film: 14 in solo 4 anni.

Ed è proprio sul set che ebbe modo di conoscere Albano Carrisi, un incontro fatale che come sappiamo si rivelò fortunatissimo. Scoppiò l’amore che diede vita alla formazione artistica di successo tra le più note, e un matrimonio lungo e intenso, dal quale nacquero quattro figli.

Sono 29 gli anni di vita passati insieme, tra felicità e dolore, segnati dalla grave scomparsa della figlia Ylenia mai ritrovata. Una perdita che inevitabilmente creò una rottura insanabile nel rapporto, il quale vide la sua fine nel 1999.

Ma continuò l’affetto, che dopo anni dal ritiro, riunì Al Bano e Romina nell’acclamato duo, tornando sulle scene in varie esibizioni canore, e nel 2020 con un album “Raccogli l’attimo“, il cui omonimo singolo, scritto da Cristiano Malgioglio, fu presentato esclusivamente sul palco del Festival di Sanremo.

Ma direttamente dal lontano passato, prima che tutto questo accadesse, arriva su Instagram una foto della cantante che stupisce tutti.

Romina Power, il primo servizio fotografico

Giovanissima e incantevole, Romina Power condivide su Instagram uno scatto direttamente dal passato che colpisce i fan: “Il mio primo servizio fotografico. Ero al Helio Cabala fuori Roma dove fui scoperta da un talent scout . Avevo tredici anni.”

La dolce e piccola Romina ritratta nella foto postata dalla cantante era ancora ignara di cosa le sarebbe accaduto, e aveva ancora tutta la vita davanti a sè. Soddisfazioni, amori, dolori, conquiste: grandi emozioni tutte da vivere. Eppure era presente nei suoi occhi quella stessa luce di oggi, riposta in ogni canzone, e amata dal suo vastissimo pubblico.

La sua fresca e autentica bellezza era già evidente, che insieme alle capacità distinte hanno fatto di lei una stella senza precedenti. Iniziava a muovere solo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, poi conquistato all’insegna della musica, per un successo internazionale.

Una passione mai spenta, viva come sempre, per regalare emozioni ai fan che la amano e seguono da tutto il mondo.