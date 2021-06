Rosa Perrotta ha cambiato il nome al figlio? Domenico, così si chiama il bambino di Rosa e Pietro Tartaglione, negli ultimi tempi è diventato “Ethan”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più amate del mondo del web. Li abbiamo conosciuti nel 2017 quando Rosa è stata presa come tronista a Uomini e Donne: non sapeva che lì avrebbe davvero trovato l’amore e che, nel giro di pochi anni, la sua vita sarebbe infinitamente cambiata. Dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha trovato Pietro ad aspettarla con un anello di fidanzamento e una proposta di matrimonio: matrimonio che è stato rimandato quando lei ha scoperto di aspettare un bambino e hanno deciso di mettere su famiglia. Ad oggi Domenico è un bambino amatissimo sui social e la coppia è seguitissima e apprezzatissima dal web che ha visto l’amore nascere tra i suoi genitori.

Rosa Perrotta, da “Dodo” a “Ethan”: la verità sul nome cambiato del figlio

Avevano deciso di chiamare il bambino Domenico come il padre di Pietro, e in questi anni lo hanno sempre soprannominato “Dodo”. Da un po’ di giorni a questa parte, però, Rosa ha cominciato a chiamare Ethan suo figlio nelle storie di Instagram: anche i gioielli personalizzati oramai portano questo nuovo nome. Così sul web è scoppiato il “nome-gate”, fino a che i fans più attenti della coppia non hanno chiarito tutto: Ethan è il secondo nome del bambino ed è probabile che i suoi genitori abbiano deciso di cominciare a chiamarlo così e dunque non più Domenico.

Tra l’altro sui social si vocifera che Rosa sia nuovamente in dolce attesa: se non lo sta dicendo è sicuramente per scaramanzia, anche perché pare che si aggiri attorno al quarto mese. Se così dovesse essere, significa che il piccolo Domenico presto avrà un nuovo fratellino.