Sanremo 2022, proposte due donne: i nomi mettono i brividi

Sanremo 2022 è già in fase di organizzazione e le novità per la prossima edizione saranno tantissime, soprattutto per la conduzione

Manca ancora molto per la prossima edizione del “Festival di Sanremo” ma gli autori sono già a lavoro per regalare al pubblico tante sorprese come ogni anno. Dopo due anni con Amadeus e Fiorello, sembra che la conduzione volterà pagina e molti si chiedono chi possa prendere il loro posto?

Da qualche giorno sono spuntati sul web alcuni nomi, anche di donne, che potrebbero stravolgere la gara canora e dare un tocco diverso al programma. Ecco cosa riporta l’indiscrezione.

Sanremo 2022: due donne all’Ariston, chi sono?

Tutti sognano di poter percorrere le scalinate dell’Ariston, non solo come ospite ma come conduttore. E’ il desiderio di tanti personaggi dello spettacolo che ambiscono ad arrivare fin là. Nell’ultime ore, proprio riguardo a “Sanremo 2022″, sono usciti due nomi di donne che potrebbero essere le prossime presentatrici.

La prima è Serena Rossi, l’attrice cantante che con la sua voce e il suo carisma fa emozionare in ogni occasione il pubblico italiano. Secondo alcuni sondaggi fatti sul web, la donna sarebbe molto gettonata come presentatrice di Sanremo anche se c’è chi la preferisce in altri ruoli.

La seconda della lista è Ilary Blasi, la moglie del capitano che ha appena terminato la conduzione di L’Isola dei famosi. In un’intervista passata è stata proprio lei ad affermare: “Se sogno un ritorno al Festival di Sanremo? Sì, sogno come tutti – aveva spiegato al Fatto Quotidiano – La speranza di tornarci con un ruolo più importante c’è, Sanremo è sempre Sanremo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Per la conferma dovremo ancora attendere, il web non vede l’ora di scoprire chi prenderà il posto della coppia Amadeus- Fiorello. Anche se c’è chi spera che i due ci ripensino e facciano il tris.