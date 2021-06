Zodiaco, i segni più distratti: la loro soglia dell’attenzione è davvero bassa

Sembrano non riuscire proprio a mantenere un’alta soglia dell’attenzione. Perennemente distratti, scopriamo di quali segni zodiacali si tratta

Potrebbe sembrare una cosa spontanea riporre la propria attenzione su qualcosa o qualcuno ma in realtà non lo è affatto, almeno non per alcune persone. Esistono individui piuttosto distratti che sembrano non riuscire a badare per un tempo prolungato a ciò che li viene proposto. Il più delle volte non viene fatto con cattiveria, semplicemente la loro mente tende ad avere una soglia d’attenzione piuttosto bassa. Questo li porta ad avere la testa fra le nuvole o a non riuscire a concentrarsi su più fronti contemporaneamente. Secondo gli astrologi si potrebbero trovare delle analogie in merito a questo aspetto in alcuni segni zodiacali. Scopriamo quali.

I segni zodiacali più distratti di tutti

Tra i segni zodiacali più distratti in assoluto troviamo la Bilancia che ha perennemente la testa fra le nuvole. Questo la porta a non riporre l’attenzione necessaria nelle situazioni e ad avere spesso dimenticanze. Tutto ciò non viene fatto con cattiveria, si tratta semplicemente di un segno che tende a rimanere immerso nei propri pensieri, distraendosi così dal resto.

Poi troviamo il segno dei Gemelli che oltre a essere distratto è anche piuttosto avventato. Non pensa particolarmente a quello che potrebbe accadere in un secondo momento e questo lo porta a vivere la vita in maniera libera ma anche superficiale. Si lascia trasportare da ciò che lo attira in un preciso istante, buttandosi a capofitto in avventure ed esperienze che raramente porterà a termine.

Discorso diverso per il Sagittario che si impegna per focalizzare la propria attenzione su cose differenti ma raramente ci riesce. La sua natura tende a voler dedicare tutto se stesso a un’unica questione, allora sì che riuscirà perfettamente a raggiungere i suoi scopi. Il multitasking non è qualcosa che fa per lui, preso atto di questa sua caratteristica la strada sarà tutta in salita.

Infine troviamo i Pesci, il segno dei sognatori per eccellenza. Perennemente inglobati nel loro mondo, la loro soglia dell’attenzione è davvero bassa. Sono spesso distratti, non ascoltano o sono troppo impegnati a fantasticare scenari alternativi per farlo. A differenza di altre persone sono però piuttosto consapevoli di questo loro aspetto caratteriale, ma non fanno nulla per modificarlo.