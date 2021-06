La cantautrice Levante ha condiviso un nuovo post su Instagram che ha lasciato i suoi fan senza parole. Subito è tripudio di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Periodo di soddisfazioni per Levante? La cantautrice ha stupito i fan con una grande novità. Claudia Lagona, in arte Levante, ha dato il via al tour estivo “Dall’Alba al Tramonto” previsto per tutta l’estate per un totale di dieci tappe. Oltre a questo ha annunciato oggi l’uscita del suo terzo romanzo.

“E questo cuore non mente”, il titolo del libro che vede protagonista Anita, personaggio molto simile a Levante. Per annunciare la belle notizia, sulla pagina ufficiale Instagram, la cantante ha postato uno scatto in cui si mostra orgogliosa con in mano il volume. Subito è boom di like e commenti.

Levante, orgogliosa: debutta il suo terzo romanzo

