L’ultima immagine di Elisa Isoardi è da togliere il fiato. Veste delle emozionanti trasparenze in nero rapendo i suoi fan.

Si è appena conclusa con l’inattesa vittoria del naufrago Awed, la finalissima del reality condotto dalla esuberante Ilary Blasi, de “L’Isola Dei Famosi“. Eppure, stando al parere del pubblico da casa, ad essere la vera protagonista della serata, escludendone la sua conduttrice, sarà l’amatissima reduce Elisa Isoardi.

La sua presenza in studio, come nel recente passato sulle spiagge delle Honduras, si è affermata senza precedenti. A sorprendere invece nella mattina di oggi, 8 giugno, i suoi ammiratori è stato un ultimo scatto pubblicato dalla presentatrice piemontese in vista dei suoi progetti futuri. Sarà un’istantanea di tale bellezza che si guadagnerà la più preziosa delle standing ovation.

Elisa Isoardi, trasparenze e carisma da togliere il fiato: “E’ la più bella”

