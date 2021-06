Caterina Balivo ha condiviso un nuovo post su Instagram mostrandosi in versione estiva e condividendo una nuova avventura. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Solare, bellissima e in versione estiva. Così Caterina Balivo è apparsa negli ultimi post condivisi su Instagram. L’amata conduttrice, seguita da ben un milione di follower, pubblica ogni giorno scatti di vita personale e professionale.

Bellissima conquista i fan con il suo sorriso e il suo fascino. Classe 1980, nata a Napoli, Caterina è tra le conduttrici più apprezzata a livello nazionale. Sposata con Guido Maria Brera, è mamma della piccola Cora. Di recente ha catturato l’attenzione in merito alla sua linea. Sempre in formissima, dopo la gravidanza la Balivo mostra più curve rispetto il passato. La presentatrice ha argomentato così il suo aumento di taglia del reggiseno spegnendo le voci diffuse su un suo possibile ritocco chirurgico. Per combattere il fenomeno del body shaming sui social ha condiviso l’argomento. Negli scatti in costume si mostra sicura e felice come non mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Antonella Clerici novità sbalorditiva, cosa succederà entro la fine dell’anno

Caterina Balivo, look da spiaggia: fascino unico

Per vedere il look da spiaggia di Caterina Balivo, vai su Successivo