“Storie Italiane”, l’annuncio di Eleonora Daniele che spiazza i fan: i dettagli

Eleonora Daniele ha fatto un annuncio che ha lasciato di stucco i fan di “Storie Italiane”: qualcosa di davvero inaspettato che ha sconvolto tutti

La conduttrice di “Storie Italiane” Eleonora Daniele ha fatto un annuncio a poche settimane dalla fine del talk show di Rai Uno. Il programma terminerà il 25 giugno prossimo e non ci sono dubbi sul fatto che la sua conduzione sarà affidata di nuovo alla bravissima presentatrice. Molte trasmissioni della Rai come “La vita in diretta”, “Oggi è un altro giorno”, “Uno mattina” e “È sempre mezzogiorno” chiuderanno i battenti durante l’estate per ricominciare in autunno.

C’è però un dubbio sull’inizio del talk show che non si sa se comincerà nella data prestabilita. L’unica certezza è che Eleonora Daniele tornerà alla guida del programma tanto amato dal pubblico del piccolo schermo.

Storie Italiane, Eleonora Daniele e i dubbi sulla data di inizio

Inizialmente “Storie Italiane” sarebbe dovuto ripartire il 13 settembre ma potrebbe anticiparsi di una settimana e partire quindi il 6 settembre. Non si hanno però conferme certe né dalla Rai né dalla stessa conduttrice Eleonora Daniele. Dopo il 25 agosto, giorno dell’ultima puntata del programma, andrà in onda “Dedicato”, un nuovo show estivo condotto dalla bellissima e napoletanissima Serena Autieri. Andrà in onda dopo “Uno mattina”, condotto da Barbara Capponi e dal giornalista e conduttore Giammarco Sicuro.

Eleonora Daniele è nata a Padova il 20 agosto 1976 e ha quindi 44 anni. È sposata da due anni con l’uomo d’affari Giulio Tassoni. Insieme hanno una figlia di appena un anno chiamata Carlotta.

Non tutti sanno che nel 2001 è apparsa per la prima volta come figurante de “La sai l’Ultima?”, lo show delle barzellette degli anni ’90, e nello stesso anno dopo ha partecipato al “Grande Fratello”, prima edizione. È stata però eliminata durante la prima settimana, cioè quasi subito dopo l’inizio del reality.