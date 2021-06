“Io ti adoro” Sonia Lorenzini, fisico mozzafiato in bella vista – FOTO

Sonia Lorenzini, selfie allo specchio ed il fisico mozzafiato diviene il protagonista assoluto. Incanta proprio tutti.

Tra le donne più belle ed audaci della televisione italiana c’è lei, Sonia Lorenzini che con il suo quasi milione di followers è sicuramente tra le più seguite anche sui social. In molti ne apprezzano la bellezza seducente, un fisico mozzafiato che non esita – per la fortuna del web – ad immortalarlo in scatti capaci di provocare un infarto a qualunque uomo la guardi.

Come questa foto nella quale l’influencer condivide il suo mood dello scorso weekend. Sdraiata su un lettino da spiaggia a pancia in giù, il costume è davvero striminzito tanto da non riuscire bene a comprenderne la fantasia. Il pezzo di sopra è scomparso per favorire un’intensa abbronzatura (quasi) integrale: il fondoschiena appare in tutta la sua maestosità, lo slip più che altro è un nastro elastico con al centro una lingua di tessuto.

Dobbiamo riconoscere un merito alla Lorenzini, ovvero che in questa foto non sfoggia solo un fisico da urlo ma un’autoironia incredibile. Quando una fan le scrive “Hai un fisico bestiale” la modella risponde: “perché non mi hai visto in spiaggia con la luce diretta che mi fa sembrare una groviera amore”.

Un’umiltà che piace tanto, soprattutto se proviene da una donna con una fisicità perfetta come Sonia.

