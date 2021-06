Tommaso Zorzi, l’addio straziante e l’annuncio social. Per i fan è troppo

Tommaso Zorzi, l’addio straziante sui social è seguito da un annuncio clamoroso. I fan sono sconvolti dalla notizia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Ieri sera, con la puntata finale de “L’Isola dei Famosi“, si è concluso anche il secondo reality che ha visto Tommaso Zorzi fra i protagonisti. La corrente stagione televisiva, d’altra parte, ha segnato un esordio clamoroso per l’influencer, che con le sue capacità si è distinto fra i tanti colleghi del settore. Dopo il trionfo al “Grande Fratello Vip”, per il 26enne è arrivata anche la proposta da parte della trasmissione di Ilary Blasi.

Zorzi, nelle vesti di opinionista, ha confermato le aspettative che i telespettatori si erano creati su di lui. Ciò nonostante, il suo format “Il Punto Z“, trasmesso tramite la piattaforma Mediaset Play, non ha riscosso il consenso sperato. Alla luce di ciò, il timore degli utenti di non rivedere il giovane conduttore a settembre potrebbe non essere ingiustificato. Lo stesso Zorzi, tramite le stories, ha salutato il pubblico di Canale Cinque, non mancando di fugare alcuni dubbi.

NON PERDERTI ANCHE —> Awed vince l’Isola e torna sui social: ringrazia tutti e rivela quanto pesa adesso

Tommaso Zorzi, l’addio straziante e il clamoroso annuncio. Per i fan è troppo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

NON PERDERTI ANCHE —> Andrea Cerioli torna sui social dopo l’Isola: gli scatti della festa post finale FOTO

Al netto di una stagione televisiva davvero gratificante per Tommaso Zorzi, pur con qualche intoppo, l’influencer non può fare a meno di dichiararsi soddisfatto. Tramite le Instagram stories, il conduttore de “Il Punto Z” ha voluto salutare il pubblico che lo segue ormai da molti mesi. “Ieri è finita l’Isola, è sempre malinconico quando le cose finiscono. Con domani, 9 giugno, finirà questa stagione televisiva iniziata il lontano 14 settembre“, ha esordito Zorzi, ricordando l’inizio del “Gf Vip”.

“Mi ha dato un sacco di soddisfazioni“, ha proseguito Tommaso, mettendo a tacere quanti, nell’ultimo periodo, ritenevano che i vertici di Mediaset avessero avuto un ripensamento su di lui. Zorzi, stando a quanto affermato, tornerà in grande stile a partire dal prossimo settembre. In seguito, l’opinionista ha fatto un annuncio clamoroso ai followers, che riguarda il vaccino. Le sue parole sono state accolte con grande entusiasmo dal pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

“Mi vaccinerò, la data sarà il 4 luglio per la prima dose. Non so ancora cosa farò“, ha puntualizzato Zorzi, rallegrando i fan.