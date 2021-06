La bellissima sorellina di Chiara Ferragni ha pubblicato un video molto speciale sul suo profilo Instagram: ecco la sua passione…

Oggi la strepitosa fashion blogger ha mostrato ai 3,9 milioni di followers che la seguono su Instagram un’esibizione di pole dance.

Nella didascalia la Ferragni ha scritto: “I literally flew today“. Che tradotto vuol dire: “Oggi ho letteralmente volato“.

Successivamente prosegue spiegando ai seguaci che per ottenere questi risultati c’è voluto tanto tempo, dolore, forza e concentrazione: adesso è però orgogliosa di lei e di ciò che ha raggiunto.

Come sottofondo al video, Valentina ha scelto il brano ‘Find Me‘, cantato dalla band ‘Sigma’, in collaborazione con Birdy.

Siete curiosi di vedere il video più chiacchierato del momento? Tenetevi forte…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Valentina Ferragni il bustino che mette in risalto il decolleté lascia senza fiato-FOTO

Valentina Ferragni sembra una farfalla: l’esibizione emoziona il web…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Che bomba” Valentina Ferragni nel costume tigrato è da infarto – FOTO

La favolosa influencer ha pubblicato il nuovo post soltanto due ore fa, ma già esplode di like, condivisioni e riscontri positivi. Il video ha ricevuto, infatti, più di 46.000 mi piace, quasi 400.000 visualizzazioni ed oltre 500 commenti, tra i quali si legge: “Sei una farfalla“, “Ma che brava che sei diventata“, “Molto bello, ti meriti un bel voto“, “Bravissima, hai fatto veramente grandi progressi“.

Anche moltissimi personaggi famosi hanno lasciato un messaggio sotto al suo post, ad esempio: la meravigliosa ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ Beatrice Valli, che le ha scritto “Bravissima“; sua sorella Chiara Ferragni, che le ha inviato dei cuoricini e delle emoticon di faccine innamorate; la talentuosa coreografa e ballerina Veronica Peparini, che le ha scritto “Brava!“, e molti altri…

Nel video l’influencer indossa un completino lilla, composto da una canottiera crop – top ed un paio di colutte a vita alta: il coordinato le dona tantissimo!

La passione per la pole dance le porta moltissime soddisfazioni: vederla danzare felice è uno spettacolo impagabile!