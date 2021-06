La modella ungherese Victoria Varga è di una bellezza impressionante, è sempre elegante ed iconica in ogni momento

La bella Victoria Varga, compagna e futura moglie del calciatore italiano Graziano Pellè, è sempre più bella ed elegante. Indossa sempre abiti raffinati e molto belli. Nel suo ultimo scatto su instagram fatto questa mattina, indossa un costume interno bianco senza spalline e una camicia come copricostume che si lascia scivolare sulle spalle. Intanto sorseggia con eleganza un caffè ghiacciato. Scrive infatti: ”Buongiorno Salento, caffè in ghiaccio?”.

Victoria Varga e Graziano Pellè in giro per il sud

La coppia che si sta per sposare, sta facendo un tour del sud Italia. Hanno cominciato con la suggestiva Positano dove hanno trascorso qualche notte nel lussuoso e noto hotel Il San Pietro di Positano. Dove la modella ha sfoggiato dei look mozzafiato in location indimenticabili. Si sono poi spostati nella vicina Capri ovviamente, dove hanno trascorso qualche notte prima di ripartire per il Salento dove si trovano al momento. La loro estate a quanto pare è partita più che bene. Lei s’immortala con alle spalle panorami da favola con indosso abiti di alta moda come Dolce&Gabbana. Poi inquadra anche il fidanzato mentre sono a cena insieme. Il calciatore qualche mese fa ha fatto alla bella modella una proposta di matrimonio incredibile. Si trovavano in cima al famoso grattacielo a Dubai che è un hotel che si chiama Burg Al Arab. Uno degli alberghi più lussuosi di Dubai.

Lui ha fatto preparare un tavolo per due e dei palloncini rossi a forma di cuore e tante rose rosse, poi hanno ripreso il momento in cui lui si è inginocchiato davanti alla modella per chiederle la mano. Tutto con una vista mozzafiato dalla cima dell’hotel. Un giorno indimenticabile e una proposta da Oscar. La modella ha poi mostrato l’anello enorme che fa impallidire quasi quello di Kate Middelton. I due si sono riuniti poi ad amici e parenti presenti in hotel per festeggiare la lieta novella ballando un lento. Indubbiamente una delle proposte più romantiche e perfette mai viste. La loro storia è iniziata grazie alla tenacia di Pellé che non si è arreso nel corteggiare la modella. L’ha infatti cercata per 4 mesi corteggiandola su facebook senza ricevere molto interesse dall’altra parte. Lei aveva 17 anni appena e lui 27, hanno 10 anni di differenza.

Ma tra loro è scattato il colpo di fulmine quando lui si è fatto un viaggio in aereo per raggiungerla in Ungheria e prendersi un solo caffè per conoscerla e poi tornare indietro. Se questo non è amore. Lei spiega che la loro storia è fatta di coincidenze perché sono nati nello stesso giorno e mese. Insomma la loro è una vera e propria favola che a breve si coronerà con un bel matrimonio.