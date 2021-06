Wanda Icardi a Zanzibar è una leonessa magnifica e sensuale-FOTO

La bella moglie di Mauro Icardi è sempre più bella e sensuale, le vacanze in Africa continuano tra uno scatto sexy e l’altro

Wanda Icardi continua ad immortalarsi in Africa tra spiagge infinite e panorami mozzafiato in mezzo alla savana. Questa vacanza con suo marito è interminabile e regala tanta gioia. La coppia sta festeggiando i loro 7 anni di matrimonio in questo viaggio romantico solo loro due. I figli infatti sono rimasti a casa. Ne hanno 5, due sono di Icardi le femmine, mentre gli altri tre maschi sono di Wanda e l’ex marito Maxi Lopez. La coppia è sempre più affiatata e innamorata, sono inseparabili. Stanno girando l’Africa tra Tanzania e Zanzibar fanno un bel giro turistico.

Wanda e Mauro Icardi amore eterno tra i due

La coppia si è innamorata mentre Wanda era ancora sposata con Maxi Lopez. I due dopo un matrimonio avvenuto nel 2008 e tre figli cominciano ad avere problemi nel 2013. Scoppia una vera e propria bufera mediatica. La showgirl annuncia la fine del loro amore su twitter. Il divorzio è tutt’altro che facile, Wanda deve portare dei fatti per ottenere la separazione ed entrambi si accusano a vicenda di tradimento. In poco tempo subentra Mauro Icardi, amico di Lopez che passava moltissimo tempo con la coppia.

Viene accusato di essere il motivo della loro separazione. Dopo poco tempo Icardi confessa il suo amore a Wanda sui social con una dedica bellissima. Le dice che l’ama. Il triangolo acquisisce grande interesse sui social e diventa un vero e proprio caso. Wanda accusa Lopez averla tradita moltissime volte con tanti dettagli, come quelli sulla governante in Argentina. Secondo quanto dichiarato dalla Nara, lui aveva rapporti con la governante mentre lei dormiva nell’altra stanza con i bambini. Inoltre lei dichiara di aver tentato fino all’ultimo di salvare il matrimonio e che non ha mai tradito Lopez.

Nel 2014 Icardi sposa Wanda a Buenos Aires. Dopo qualche tempo lui la nomina anche suo procuratore calcistico. Una fiducia non da poco. Arrivano però dei problemi con il calciomercato e i due sembrano distaccarsi. I due però si riappacificano e oggi li vediamo insieme a festeggiare i loro 7 anni di matrimonio con un safari in Africa, più innamorati che mai.