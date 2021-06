Accadde oggi, 9 Giugno. Prima apparizione del personaggio Disney Paperino – VIDEO

Accadde oggi. Il 9 Giugno è il 160° giorno del calendario gregoriano. Mancano 205 giorni alla fine del 2021. Cosa avvenne di rilevante

Il 9 Giugno è la Giornata internazionale degli archivi. Negli Stati Uniti si celebra il Giorno dell’unità razziale. Si ricordano Sant’Efrem il Siro, diacono e dottore della Chiesa, San Columba di Iona, abate, San José de Anchieta, sacerdote gesuita, i Santi Primo e Feliciano, martiri eSan Riccardo di Andria.

Quali avvenimenti importanti sono accaduti in questo giorno?

68 – Muore l’imperatore romano Nerone

1456 – Ventitresimo passaggio conosciuto della Cometa di Halley al perielio

1588 – Posa della prima pietra del nuovo Ponte di Rialto a Venezia

1660 – Matrimonio di Luigi XIV, re di Francia, e di Maria Teresa di Spagna

1805 – La Repubblica Ligure viene annessa all’Impero francese di Napoleone Bonaparte

1815 – Fine del Congresso di Vienna

1825 – Nasce la sorella dell’imperatore Napoleone, Paolina Bonaparte

1870 – Muore lo scrittore inglese Charles Dickens

1889 – Inaugurato a Roma, in Campo de’ fiori, il monumento a Giordano Bruno

1934 – Il personaggio di Paperino appare per la prima volta nel cartone animato di Walt Disney “La gallinella saggia” (The wise little hen)

1937 – I fratelli Carlo e Nello Rosselli sono assassinati in Francia dai fascisti

1951 – Prima rappresentazione (avvenuta postuma) dell’Orfeo ed Euridice di Joseph Haydn

1954 – Nasce il figlio dell’Avvocato, Edoardo Agnelli

1954 – Nasce la giornalista e conduttrice Milena Gabanelli

1956 – Nasce la scrittrice Patricia Cornwell

1958 – Un cane di Luco del Mugello di razza meticcia, nato nel 1941, muore dopo essersi recato ogni giorno per 14 anni alla fermata dell’autobus per attendere invano il ritorno del padrone, deceduto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale

1961 – Nasce l’attore statunitense Michael J. Fox

1962 – Fondata la Repubblica di Tanganica

1963 – Nasce l’attore e musicista, star di Hollywood, Johnny Depp

1978 – Nasce il Matthew Bellamy, cantante e musicista della band Muse

1981 – Nasce l’attrice israeliana Natalie Portman

1984 – Nasce il calciatore olandese Wesley Sneijder

1983 – Il socialista Mário Soares diventa primo ministro del Portogallo per la seconda volta

1985 – Nasce la modella e showgirl Debora Salvalaggio

1991 – Nasce il Partito della Rifondazione Comunista dopo aver inglobato Democrazia Proletaria e il Partito Comunista d’Italia (marxista-leninista)

1999 – Guerra del Kosovo: la Repubblica Federale di Jugoslavia e la NATO firmano un trattato di pace

2007 – Visita in Italia del presidente degli Stati Uniti d’America George W. Bush. Incontro anche con papa Benedetto XVI.