Al Bano e Romina, quel filo eterno che non li slega mai. I dettagli

Al Bano Carrisi e Romina Power sono stati una delle coppie più amate del nostro Paese. A tenerli legati, oggi, sono i loro amati figli nati dalla loro incredibile storia

Al Bano Carrisi e Romina Power si sono conosciuti una vita fa e da allora le loro esistenze si sono state indissolubilmente legate. Hanno fatto sognare tutta Italia e non solo con la loro relazione: quando si sposarono tantissimi anni fa fu un vero e proprio sogno per tutti quelli che li amavano. Poi più di due decenni fa la tragedia, la scomparsa improvvisa della loro primogenita che li ha fatti allontanare inesorabilmente fino alla decisione di lasciarsi. Nonostante questo, i loro figli li hanno tenuti legati per tutto questo tempo e tra loro continua ad esserci un affetto davvero immenso e molto importante.

Al Bano e Romina: la storia d’amore più bella di sempre. Le parole della figlia Romina JR

Ospite di Oggi è un altro giorno, Romina Jr, figlia dei due cantanti, ha deciso di parlare di loro. La donna oramai adulta ha raccontato di provare una profonda ammirazione per la storia d’amore dei suoi genitori, perché sono due persone che provenivano da due mondi completamente differenti e si sono perfettamente trovati, abituandosi l’uno alle abitudini dell’altro pur di farla funzionare. E che, la loro storia, è una storia senza tempo e d’altri tempi. Al Bano e Romina, infatti, hanno condiviso uno degli amori più famosi e invidiati del mondo. E, nonostante apparentemente sia finito, il bene è rimasto immutabile nel tempo e di recente hanno ripreso a dimostrarselo.

Ad oggi Al Bano e Romina non stanno più insieme ma sono rimasti incancellabili nei ricordi di chi li ha amati insieme e di chi li ha seguiti come una coppia per tantissimi anni quando erano ancora una coppia felice.