“Save the last dance”, Alessia Marcuzzi saluta “Le Iene” in grande stile: sublime – VIDEO

La showgirl ha salutato il suo pubblico di fedelissimi con un video mozzafiato in cui è presente tutto lo staff del programma. Bellissima in Dolce&Gabbana.

Ieri sera è andata in scena l’ultima puntata de “Le Iene” su Italia 1 condotta da Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi. L’appuntamento adesso per martedì prossimo è con lo “Speciale Mario Biondo: un suicidio inspiegabile”.

Il pubblico del programma ha avuto modo di entusiasmarsi ancora una volta con i servizi raccontati dagli inviti e, soprattutto alla fine, con i saluti di rito da parte dei padroni di casa.

“Grazie a tutte le iene sul campo, e a tutti quelli che lavorano dietro le quinte. Siete una bomba!” ha scritto Alessia Marcuzzi nell’ultimo video postato nella sua pagina Instagram. Bellissima come non mai ha stregato per fascino ed eleganza.

Alessia Marcuzzi incanta lo studio per l’ultima volta: divina

Anche stavolta Alessia non si è tirata indietro dal ringraziare tutto lo staff che lavora per la realizzazione del programma. Nell’ultimo video postato sui social mostra in dietro le quinte di tutti i collaboratori, regia, cameramen, truccatori, parrucchieri, aiuto regia, tutti volti indispensabili per la buona riuscita dello show.

Lei ancora una volta è stupenda per il gran finale: con indosso un meraviglioso tubino senza maniche firmato Dolce&Gabbana color zucca semi trasparente e tacchi a stiletto vertiginosi, cammina sicura per i corridoi dello studio e mostra i volti di chi le è stato accanto in questa avventura.

Sulle note di Miley Cyrus “Prisoner (feat. Dua Lipa)” – un “Save the last dance” per Alessia – lei e Savino lanciano l’appuntamento per la nuova stagione autunnale che riserverà ancora grandissimo soprese ai telespettatori all’ascolto. Ora via con le meritate vacanze per i due conduttori in vista delle nuove programmazioni di settembre.