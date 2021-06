L’attrice Ambra Angiolini svela la super scoperta che ha fatto con la figlia Jolanda Renga, un impacco miracoloso per i capelli.

La showgirl ed Attrice Ambra Angiolini è una madre molto presente nella vita dei suoi figli, Jolanda e Leonardo, nati dall’amore con il cantante Francesco Renga. Nonostante i tanti impegni lavorativi cerca sempre di trascorrere del tempo con loro.

Diversi sono i progetti in programma per l’attrice, infatti si vocifera che Ambra potrebbe essere la nuova conduttrice del tg satirico “Striscia la Notizia”, in onda tutte le sere in prima serata su Canale 5. Il ruolo di conduttrice è conteso con un’altra big della televisione italiana, Vanessa Incontrada, mentre è certo chi sarà l’altro conduttore, il comico napoletano Alessandro Siani.

Ambra dispensa consigli di bellezza ai fan, tutti sembrano apprezzare

Ambra e sua figlia Jolanda sono state protagoniste di un vero consiglio di bellezza, madre e figlia hanno postato delle storie su Instagram nelle quali hanno raccontato di aver fatto una scoperta miracolosa per i capelli.

Una maschera composta da amido di mais, acqua e miele. Il composto a detta dell’attrice dura all’incirca 2 giorni in frigorifero, deve essere applicato sui capelli prima dello shampoo e deve rimanere in posta 20/30 minuti a seconda delle necessità.

Questa maschera è perfetta per tutti i tipi di capelli, lisci, mossi o ricci, è estremamente naturale, non inquina e funziona davvero. Il suo compito è rendere i capelli nutriti, setosi e rigenerati.

L’impacco pre-shampoo può essere applicato sui capelli ogni volta che se ne avverte la necessità, le dosi sono: 200ml di acqua – 30 gr di amido di mais – 1 cucchiaino di miele o olio d’oliva.

Il procedimento è molto semplice, si versa l’acqua e l’amido in un pentolino e si fa cuocere fin quando non diventa una crema, naturalmente deve essere girato per evitare i grumi. Una volta raffreddato vi si aggiunge l’olio o il miele, si mescola e si distribuisce sui capelli asciutti.

Il risultato è garantito, parola di Ambra e Jolanda.