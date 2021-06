Anna Falchi, la dichiarazione incredibile sulla sua vita privata: “L’ho fatto finalmente”

Anna Falchi. La popolare attrice di origini finlandesi, ospite del programma radiofonico “Un giorno da pecora”, ha svelato un importante cambiamento nella sua vita privata

Una raggiante Anna Falchi ha pubblicato poche ora fa sul suo profilo Instagram un’immagine che racchiude un messaggio importante per tutti i suoi follower. L’attrice classe 1972 di origine finlandese ha ricevuto la sua prima dose di vaccino per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Come rivelaro da lei stessa, si è recata presso il Centro Congressi noto come La Nuvola di Fuksas a Roma per fare questo ulteriore passo personale verso il raggiungomento della normalità. “Fatto!!!! Già’ fatto? Si, grande organizzazione! Tutto perfetto e impeccabile! E andiamo con la prima dose di Pfizer” – ha scritto in didascalia, citando un vecchio spot di prodotti per la medicazione e complimentandosi per l’eccellenza dell’organizzazione dello staff medico presente in loco. Poi l’invito per tutti: “Ora non ci sono scuse, correte a vaccinarvi pure voi, se vogliamo tornare ad essere liberi!”.

Non è l’unica dichiarazione sulla sua sfera privata che Anna Falchi si è lasciata sfuggire ultimamente. A Radio 1 ha rivelato ben altro. Che cosa avrà detto?

Anna Falchi: un passo decisivo insieme al suo compagno

Ospite di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro durante la trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Radio 1, Anna Falchi ha aperto una finestra interessante sulla sua vita privata.

L’attrice è stata sposata nel 2005 con l’imprenditore Stefano Ricucci ma si sono separati dopo un anno dalle nozze. Successivamente è stata legata a Denny Montesi, uomo con il quale ha avuto la sua unica figlia, Alyssa, nata nel 2010. Dal 2011, invece, è compagna di Andrea Ruggieri, deputato per Forza Italia dal 2018 e nipote del noto giornalista RAI, Bruno Vespa.

La loro unione prosegue a gonfie vele da dieci anni ormai. Ruggieri non è mai stato sposato e non ha figli da precedenti relazioni. É stato presente praticamente per tutta la vita della bambina della Falchi che ha cresciuto come fosse sua. Nonostante questo, la coppia non ha mai fatto il proverbiale “passo più lungo della gamba”, almeno fino a ora. L’attrice ha infatti dichiarato: “Abbiamo lasciato entrambi le nostre case e da quattro giorni siamo andati a vivere insieme. Dopo tanti anni di fidanzamento siamo rodati… Ognuno ha i suoi spazi, ce la caviamo”.

Che sia il primo tassello per un imminente matrimonio? É tutto da vedere. Esiste solo un unico problema per l’artista finlandese: “Andrea russa da morire”.