Annalisa, lingerie e slip è magica: incandescente, mai vista così – FOTO

La cantante, Annalisa reduce dall’ultimo Sanremo con il brando “Dieci” appare su Instagram in forma smagliante: tutti i dettagli più intimi.

E’ tutto vero: “La notte taglia a metà…”! Sulle note dell’ultimo singolo, targato Annalisa Scarrone si manifesta l’immagine di una divinità di bellezza assoluta.

L’artista, reduce dall’ultimo Sanremo 2021 ha fatto sognare i suoi seguaci di Instagram con occhi sbarrati e senza parole di fronte ad un fascino che sfocia nella sensualità più totale.

Ormai la Scarrone non fa più notizia, ma solo fuoco e fiamme di passione incandescente, la sensazione che hanno provato di recente dopo la sua ultima pubblicazione. Lei galvanizza il pubblico, accorso sul suo profilo personale. Per ammirare altre caratteristiche del suo immenso repertorio di qualità.

L’occasione è troppo ghiotta per poter assistere al meglio, mai visto finora. Annalisa ha pubblicizzato il suo nuovo singolo “Movimento Lento“, in dolce compagnia di Federico Rossi

L’artista senza freni, un’esibizione a due, da standing ovation

Alla lista dei cantanti più energici del momento non poteva mancare lei, la fantastica e sublime, Annalisa Scarrone.

Reduce dal successo di Sanremo con il brano “Dieci”, ascoltato da fiumi di persone sulle piattaforme audio e video musicali, Annalisa ha deciso di raddoppiare le soddisfazioni.

Nell’ultima pubblicazione su Instagram, l’artista appare davvero sensuale, da tutte le angolature. La compagnia di Federico Rossi testimonia il lancio ufficiale in pubblico di “Movimento lento“, il nuovo tormentone di un’estate da capogiro.

Il clima diventa sempre più incandescente, quando la protagonista poggia in maniera confidenziale il suo braccio sulla spalla del playboy, Federico, autore insieme a lei, dell’ultimo brano musicale.

Gli occhi dei fan però non mettono in risalto un presunto flirt d’amore tra i due. Le attenzioni si spostano inevitabilmente sulla ragazza, che si presenta al pubblico con outfit super pungente e trasgressivo.

Il nuovo look rosso dei suoi capelli si confonde benissimo con una veste velata, ricamata in lingerie e un paio di slip evidenti di color bianco. Una “magia” da stropicciarsi gli occhi dallo stupore, per un’Annalisa da prima in classifica tra le sex appeal del momento.