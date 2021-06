Antonella Clerici, dopo i 50 anni arriva l’annuncio che non ti aspetti

Antonella Clerici è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate della RAI. Nella vita privata è una donna meravigliosa, felice e appagata accanto al suo uomo

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate del mondo dei social. Nel corso degli anni ha conquistato tutti con la Prova del Cuoco, il programma che più di tutti l’ha resa nota al grande pubblico. Nonostante ha condotto tante altre cose negli anni, arrivando addirittura al Festival di Sanremo, è sempre tornata lì dove tutto è cominciato e dove ha sempre trovato il suo amato e fedele pubblico ad attenderla. Dopo un periodo di lontananza dove è stata sostituita da Elisa Isoardi, ha nuovamente preso le redini del programma che sta conducendo con tanto amore come sempre. Insomma, la sua vita professionale va a gonfie vele come sempre, tutto va come ha sempre desiderato e anche il suo privato.

Antonella Clerici si sposa? L’indiscrezione sui social

Antonella, infatti, è fidanzata da anni con Vittorio Garrone. I due sono stati presentati nel 2015 da alcuni amici comuni e da allora non si sono più lasciati. Vittorio ha alle spalle un matrimonio da cui ha avuto tre figli, ma Antonella ha capito subito di potersi fidare di lui e ha fatto tantissimi passi importanti da quando è cominciata la loro relazione. Adesso sembra che i due siano pronti a convolare a nozze: pare infatti che Garrone sia finalmente riuscito ad ottenere il divorzio e ora non aspetta altro che dire sì ad Antonella, e spera di farlo entro la fine di questo stesso anno.

Antonella nel corso degli anni è sempre riuscita a tenere riservata la sua vita privata, infatti nonostante sia molto attiva sui social, è sempre stata lontana dai giornali e dal mondo del gossip. La sua storia con Vittorio è nata nel rispetto e nella riservatezza.