“Ballando con le stelle”, ha vinto la terza edizione: oggi è così – FOTO

Vi ricordate chi ha vinto la terza edizione di “Ballando con le stelle”? Si tratta di una donna dalla mille vittorie. Tutto su di lei

È uno dei programmi più amati di sempre, uno dei talent che richiede impegno, allenamento e costanza per mettersi in gioco davvero con sé stessi e il mondo del ballo. Tantissimi i personaggi famosi che vi hanno partecipato, ma ogni nuova edizione porta con sé sempre grande curiosità.

Parliamo ovviamente di “Ballando con le stelle”, il programma di Milly Carlucci che chiama i vip a cimentarsi, affiancati da ballerini professionisti, con la danza. Non siamo ancora in estate ma già si cerca di capire chi ci sarà nel cast in autunno. Secondo le indiscrezioni di questi giorni, la padrona di casa avrebbe addirittura ingaggiato Bianca Guaccero.

In attesa delle conferme, ripercorriamo un po’ le vecchie edizione. Vi ricordate chi ha vinto la terza edizione di “Ballando con le stelle”? E soprattutto sapete com’è oggi?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Caterina al Mare, divina e spettacolare: l’ex Miss diventa sempre più bella – FOTO

“Ballando con le stelle”, la vincitrice della terza edizione: tutto su di lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiona May (@fionamayoly69)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Isola dei famosi” è finita: pronto il programma che la sostituirà . I dettagli

La terza edizione di “Ballando con le stelle” è stata vinta da Fiona May e Raimondo Todaro che hanno conquistato l’81% delle preferenze del pubblico. Una campionessa nello sport che si è dimostrata essere anche una brava ballerina. Ex saltatrice in lungo italiana, vincitrice per il nostro Paese di molte medaglie sia agli Europei, ai Mondiali che alle Olimpiadi.

Classe 1969, la May è originaria dell’Inghilterra ma da quando ha sposato colui che oggi è il suo ex marito, Gianni Iapichino, è diventata cittadina italiana. Da lui ha avuto due figlie: Anastasia e Larissa che ha seguito le orme della madre. Anche lei è una saltatrice in lungo e ha eguagliato il record italiano della May.

Dagli anni Duemila la campionessa, che possiede una laurea in economia, ha deciso di abbandonare la carriera sportiva. E così è arrivata poi la partecipazione a “Ballando con le stelle” e poi alla fiction anche “Butta la luna” nella quale si è cimentata anche con la recitazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiona May (@fionamayoly69)

Oggi preferisce la privacy ai riflettori. Vive a Calenzano con le sue figlie ed è attivista con Missioni Don Bosco, che la vede testimonial dal 2018.