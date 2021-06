Barbara D’Urso presa di mira su Instagram. La sua ultima foto non piace agli utenti che la riempiono di critiche

Pausa estiva per Barbara D’Urso. Dopo tanto lavoro con ben tre trasmissioni all’attivo, tutte in contemporanea, ora è tempo di riposo per Barbarella.

Una stagione non facile per l’ex regina degli ascolti Mediaset che, negli ultimi tempi, non ha navigato in buone acque. Il pubblico che le è sempre stato affezionato, pare che le abbia voltato le spalle preferendo altri programmi, soprattutto della concorrenza.

Ma non va meglio sui social per Carmelita. Per lei commenti e parole poco carine per il suo ultimo contributo su Instagram. Ma che succede?

Barbara D’Urso e le FOTO che non piacciono

Barbara D’Urso nel mirino degli utenti di Instagram. La conduttrice non si riposa affatto e mostra degli scatti di un “backstage” come scrive a corredo delle foto. Tre nello specifico nele quali appare con un accappatoio bianco addosso, tacchi neri, lucidi e vertiginosi e calze a rete.

Seduta ad una sedia Barbarella mostra le gambe facendo attenzione a chiudere bene l’accappatoio nelle parti basse. Trucco importante, acconciatura e orecchini vistosi. A cosa stia lavorando non è dato saperlo ma quello che balza all’occhio sono le parole pesanti che si rincorrono sotto il suo post.

“Ma sei fuori con la testa!!!!!!!” è uno dei commenti meno volgari che gli utenti del web hanno riservato alla conduttrice Mediaset. Per lei una valanga di critiche. Tutti concordi che le proposte che mostra non sono affatto gradite. Molti le fanno notare che alla sua età dovrebbe cambiare registro ed essere più contenuta.

Non mancano però i fan affezionati che la ammirano e le ricordano che non vedono l’ora di tornare in tv.

Come sempre, nel suo stile, Barbara non si sarà fatta trascinare dalle parole poco carine del web, e andrà dritta per la sua strada. Del resto lei alle critiche c’è abituata, anche queste l’hanno resa il personaggio celebre quale è.