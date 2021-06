La cantate Francesca Michielin si affaccia con stile verso una nuova avventura, la notizia tanto attesa è finalmente giunta.

Come aveva preannunciato soltanto in parte le novità in arrivo nella giornata di ieri, la cantante e compositrice vicentina, Francesca Michielin, rinnova con gli attesi dettagli di una sua nuova avventura. Si spiegano dunque le vele verso orizzonti promettenti per la ventiseienne da poco reduce dalla sua interpretazione, al fianco del noto rapper Fedez, sul palco del “Festival di Sanremo“.

La notizia viene svelata dalla stessa artista esibendosi in un nuovo look straordinario. Due cambiamenti radicali che vivono in simbiosi nella sua ultima scelta per quel che riguarda molto più che il suo gusto in fatto di stile. Bellissima e “Fuori dagli spazi” dà finalmente l’approvazione ai suoi fan mettendosi ancora una volta completamente in gioco. Scopriamo in seguito tutti i dettagli.

Francesca Michielin, “meravigliosa”: che la nuova avventura abbia inizio!

“Davvero pensavate ci saremmo fermati qui? 😈”, tuona ironica ed amichevole la talentosa Francesca nella didascalia al suo ultimo post su Instagram. Pubblicato meno di un’ora fa, gli ammiratori ed altre personalità del mondo dello spettacolo, non sembrano ancora credere ai loro occhi. Eppure lo sguardo della cantante sicuro, sprezzante nel suo biondo platino da cornice non ammette ripensamenti. Si tratta, come confermerà lei stessa più avanti: “A grande richiesta” della pubblicazione ufficiale della date per il suo del nuovo tour nella penisola italiana.

“NUOVE DATE Fuori dagli spazi!”. Clamore ed entusiasmo traspaiono immediatamente dando un’occhiata ad i commenti corrispettivi alla pubblicazione. Nel frattempo Francesca conclude con le tappe che seguiranno le sue prossime esibizioni. Tutto avrà inizio a partire dalla meravigliosa città di Napoli, poi Firenze, Jesolo, Feltre ed infine Trento.

“Tra un mese si parteeeee!” ed è subito “In bocca al lupo!“. Perciò adesso non resta ai suoi numerosissimi fan che affrettarsi per acquistare in tempo i biglietti del tour. Come specificato in conclusione dall’artista i ticket saranno in vendita a partire dalle ore 16:00. Il link di riferimento (Vivo Concerti) sarà in vista nella sua biografia. Mentre da lunedì 14 giugno, dalle 11:00 si potranno acquistare “in tutti i punti di vendita autorizzati“.