Drammatico incidente stradale: muore ragazzo di soli 17 anni

Ancora una vittima sulle strade del nostro Paese. A perdere la vita un ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto durante la scorsa notte a Marianopoli, in provincia di Caltanissetta. L’adolescente procedeva a bordo del suo scooter quando improvvisamente si è scontrato con una moto finendo rovinosamente sull’asfalto. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorsi, giunti sul posto, per il 17enne, deceduto dopo l’impatto. La dinamica dello scontro è ora al vaglio dei carabinieri.

Un ragazzo di soli 17 anni è morto in un terribile incidente stradale avvenuto durante la scorsa notte, tra martedì 8 e mercoledì 9 giugno, a Marianopoli, piccolo comune di circa 2mila abitanti in provincia di Caltanissetta.

La vittima è Leonardo Lombardo, studente 17enne che frequentava l’Istituto Superiore Sebastiano Mottura del capoluogo di provincia siciliano. Il giovane, secondo quanto riportano i quotidiani locali e la redazione di Repubblica, era in sella al suo scooter che, per cause ancora da verificare, ha impattato contro una moto condotta da un uomo. Dopo il violento scontro Leonardo è stato sbalzato dalla sella del ciclomotore finendo sull’asfalto.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i medici del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per l’adolescente non c’è stato nulla da fare: lo staff sanitario ha dichiarato sul posto il decesso. Rimasto ferito lievemente, riporta Repubblica, il conducente della moto che è stato soccorso dai sanitari.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto i rilievi ed ora stanno indagando per risalire all’esatta dinamica e alle cause dello scontro costato la vita al giovane studente.

Diffusasi la notizia della morte di Leonardo Lombardo, numerosi sono stati i messaggi di cordoglio per la famiglia apparsi nelle scorse ore sui social network.