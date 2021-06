Carlo Conti, il colpo per “Tale e Quale Show“ è la stella di Mediaset

Carlo Conti sta preparando la nuova stagione di Tale e Quale Show e sta cercando di reclutare dei volti molto noti: tra questi ecco un po’ di nomi che probabilmente parteciperanno al programma delle imitazioni più amato di sempre

Tale e Quale Show è uno dei programmi più amati del mondo dei social. Ogni anno vediamo volti noti del mondo dello spettacolo esibirsi in delle vere e proprie imitazioni di altri artisti famosi: alla fine di ogni puntata c’è un vincitore e, il migliore di tutto il cast, durante l’ultima puntata vince il premio finale. A condurre questo programma è Carlo Conti, che nel corso del tempo è diventato davvero insostituibile. Ogni anno il conduttore si preoccupa di fare un cast davvero d’eccezione e anche quest’anno non si sta risparmiando: sono tanti i nomi che stanno continuando a circolare nei corridoi.

Tale e Quale Show, Carlo Conti recluta nuovi talenti per la prossima stagione del programma

I due nomi che sono saltati all’attenzione di tutti sono Moreno che ha vinto un’edizione di Amici di Maria De Filippi e Alex Belli, attore di punta di Centovetrine e che negli ultimi anni abbiamo visto spesso nei salottini di Barbara D’Urso. Sembrano praticamente certe le partecipazioni di questi due volti, ma sono anche tanti altri nomi che stanno circolando. Il mondo dei social, infatti, sta puntando tutto su Pierpaolo Pretelli che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ha dimostrato di essere davvero bravo ad imitare i volti noti del mondo dello spettacolo.

I fans di Pretelli, l’ex velino di Striscia, sperano davvero tanto di vederlo durante la prossima edizione, anche perché potrebbe portare molti ascolti al programma. In attesa dell’inizio non ci resta che aspettare di vedere il cast che man mano comincia a prendere forma: i telespettatori non ci stanno più nella pelle!