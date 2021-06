Carolina Stramare sconvolge il web con un mini dress bianco da sogno. Una bellezza senza precedenti, i fan rimangono incantati davanti all’ex Miss Italia

Considerata la donna più bella d’Italia, per molti una delle più avvenenti del mondo, Carolina Stramare continua a incantare il web con scatti della sua monumentale figura. Con l’arrivo dell’estate ancora di più, e dopo essersi mostrata in bikini mozzafiato immersa in location favolose, torna a sbalordire i passanti di Milano in una giornata in città.

Per l’uscita nel capoluogo lombardo seleziona un outfit candido che sbalordisce i numerosi fan su Instagram, dove totalizza 236 mila innamoratissimi followers. La carriera dell’ex Miss Italia, dopo aver vinto il titolo nel 2019, ha infatti subito una clamorosa impennata, sia come modella che come presenza sui social.

L’ultimo post dimostra l’inevitabilità di tale venerazione davanti a una bellezza riconducibile al divino, il cui successo è destinato ad aumentare esponenzialmente ad ogni post.

Carolina Stramare accoglie il caldo estivo in bianco

Paradisiaca l’immagine di Carolina Stramare vestita di bianco in una calda giornata trascorsa nel capoluogo lombardo. Una dea luminosa che impone contemplazione assoluta, necessaria a cogliere l’immensità della bellezza dei suoi lineamenti perfetti, che superano i confini della realtà.

Carnagione dorata, sguardo verde magnetico e felino, capelli bruni lunghissimi, e curve che tolgono il respiro: ogni sua caratteristica è degna della definizione di perfezione, che le riservano migliaia di fan, totalmente pazzi di lei.

Nell’ultimo post su Instagram, dove condivide un attimo di quotidianità nella sua naturalezza, splende più che in qualsiasi shooting le sia mai stato fatto. Per l’occasione sfoggia un mini dress increspato con scollo bardot a scoprire spalle e gambe, per un risultato fresco ed elegantemente sexy.

Occhi in primo piano che penetrano l’obiettivo, e ci si perde nell’armonia del suo viso, come in un tuffo di bellezza dal quale è impossibile emergere. Tripudio di like per la modella, che non permette paragoni, ed oggi più di ieri è la Miss Italia dei nostri sogni.