Carolina Stramare e la dolce sorpresa che fa intenerire i fan

Miss Italia, modella ed influencer, Carolina Stramare fa innamorare sempre di più i suoi follower che la seguono e l’ammirano con estremo interesse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare è bellissima, non per niente è Miss Italia 2019, l’unica miss a detenere più a lungo il titolo di più bella d’Italia causa pandemia da coronavirus.

Dopo aver vinto l’ambito e prestigioso titolo, Carolina ha iniziato a lavorare con marchi importantissimi nel mondo della moda e con aziende di caratura internazionale. Altissima, fisico perfetto, chioma castana, occhi verdi e sorriso contagioso, classe 1999 originaria di Genova, è diventata in poco tempo simbolo di eleganza e raffinatezza.

La bella Carolina è solita pubblicare diversi momenti delle sue giornate, condivide la sua quotidianità con la sua famiglia virtuale che la sostiene in ogni momento. L’ultimo post è davvero esilarante, i fan non hanno potuto far a meno di commentare quella lingua così tenera e simpatica.

Quella lingua ha fatto molto discutere, soprattutto perché ci sia aspetta qualche bacino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina Stramare ha caricato qualche ora fa una foto su Instagram, la modella è seduta al tavolo di un ristorante ed in braccio ha la sua piccola chiwawa Kim. La cagnolina, si scatta la foto con la sua padroncina mostrando la lingua ed i fan scoppiano di tenerezza per la dolcezza.

Moltissimi follower, soprattutto quelli più romantici ed amanti degli animali, hanno immediatamente commentato la foto di Carolina sottolineando la dolcezza della tenera Kim e sognando qualche bacino affettuoso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Carolina ama molto la sua piccola Kim, la cura e la tratta come se fosse una figlia. La porta sempre dietro, ove e quando possibile per non farla sentire mai sola. Oltre a Kim l’attenzione è anche per la modella, che sfoggia un bellissimo vestitino rosa molto estivo e si gode il suo pranzo con gli amici.