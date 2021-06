Caterina Balivo sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna: la conduttrice in costume è davvero una bomba seducente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate e conosciute dell’intero panorama televisivo. La nativa di Napoli è apprezzata dai telespettatori per la sua bellezza incredibile e per il suo talento smisurato. In attesa di scoprire se la classe 1980 passerà a Mediaset, i fans possono comunque ammirare le sue foto pazzesche che riempiono ogni giorno i social network.

La Balivo sta trascorrendo una meravigliosa vacanza in Sardegna: tra acque cristalline e spiagge paradisiache, la conduttrice incanta con il suo fisico da applausi e le sue curve da sogno. L’ultimo scatto apparso sul suo profilo è spettacolare: la 41enne sembra proprio una sirena.

Caterina Balivo da sogno in costume: curve pericolose

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Caterina ha illuminato il mondo dei network con l’ennesima fotografia da sballo. La conduttrice indossa uno splendido costume ad un pezzo e piazza le sue gambe chilometriche in primissimo piano. Il costume mette in risalto le sue curve pericolose: la Balivo fa girare la testa in maniera incredibile.

La napoletana ha deciso di riportare nella didascalia un elogio alle terre d’Italia. “Solo noi italiani abbiamo tutto nello stesso Paese. W La Maddalena. W il mare nostrum. W l’Italia e chi la tratta bene”, c’è scritto. “Bella Cate”, “Wow cosa sei”, “Che fisico statutario”, “Sempre uno spettacolo vederti”, “Sei fantastica”, si legge tra i commenti. Gli utenti amano inondare i suoi contenuti di complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Da diversi giorni la Balivo sta deliziando la sua platea di followers con scatti meravigliosi in costume. La scorsa settimana, ad esempio, la 41enne pubblicò uno scatto in cui indossava un bikini che faceva una grande fatica nel contenere il suo décolleté da infarto.