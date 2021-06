“Chi l’ha visto?” l’annuncio della Sciarelli fa gioire: novità inaspettate

Federica Sciarelli parla del suo “Chi l’ha visto?” e dà delle anticipazioni davvero “golose”. Presto quello che nessuno avrebbe detto

Questa sera un nuovo appuntamento con “Chi l’ha visto?”, lo storico programma di Rai 3 condotto dal 2004 da Federica Sciarelli. Un format consolidato che raccoglie il favore del pubblico televisivo senza interruzioni, con tantissime segnalazioni che arrivano da tutta Italia sulle persone scomparse.

Nelle ultime settimane la trasmissione di Rai 3 è tornata ad occuparsi del caso di Denise Pipitone. Federica Sciarelli e Piera Maggio, la mamma della piccola scomparsa da Mazzara del Vallo ben 17 anni fa, sono legate da un rapporto di stima e amicizia ormai.

Per lei la presentatrice ha speso parole importanti. “E’ scattato di nuovo il desiderio di ritrovare Denise. E’ giusto che tutti ne parlino” ha puntualizzato.

“Chi l’ha visto?” e le novità: anticipazioni dalla Sciarelli

La Sciarelli ormai sa come affrontare anche le situazioni più drammatiche ma ha rivelato che alcune sensazioni non si possono bloccare. “Il caso di Denise, le foto e i video di quando piange, così come la storia toccante del piccolo Giuseppe Di Matteo, di cui ci siamo occupati di recente, mi turbano”.

Impossibile non essere coinvolti, almeno in parte, da questi fatti. Ma la conduttrice di “Chi l’ha visto?” ha un modo per rimanerne estranea. Pedalare l’aiuta a scaricare la tensione e mettere da parte “queste sensazioni negative che sono costretta a respirare”. A breve partirà con un gruppo di amici in bicicletta verso la Sicilia.

E parlando della sua trasmissione, la Sciarelli ha fatto un annuncio che ha entusiasmato tutti i fan che da sempre la seguono su Rai 3. A breve ci sarà anche per lei la pausa, senza però vedere in onda una versione estiva del programma.

Nel mentre però arriva una gran bel regalo. “Stiamo realizzando due speciali – ha svelato la Sciarelli a Tv Sorrisi e canzoni – Si tratta di una sorpresa per i telespettatori perché i contenuti sono insoliti e poi chiuderemo”.

E’ già certo, inoltre, che Federica Sciarelli tornerà al timone di “Chi l’ha visto?” anche nella prossima edizione.