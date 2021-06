Damiano dei Maneskin, dopo la polemica sul sessismo sollevata da Emma, ha risposto alle accuse della cantante: le parole che nessuno si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest non è stata ancora digerita da molti colleghi del settore. Moltissime persone hanno infatti cercato di cavalcare le accuse rivolte al cantante della band, che era stato tacciato di aver assunto droga prima dell’esibizione. Fortunatamente, la questione si è risolta non appena Damiano David si è sottoposto al test antidroga, che ha dato esito negativo.

Negli ultimi giorni, era stata proprio la cantante Emma Marrone a sollevare un’ulteriore polemica in merito all’Eurovision. L’artista salentina ha infatti lamentato il fatto che, all’epoca della sua partecipazione, le fossero state rivolte delle osservazioni sessiste e fuori luogo: sorte che non sarebbe toccata allo stesso Damiano. Il leader della band, punzecchiato, non ha potuto esimersi dal replicare: le parole che nessuno si aspettava.

NON PERDERTI ANCHE —> Rosalinda Cannavò, il VIDEO con ‘abito da sposa spiazza i fan. Cosa succede?

Damiano dei Maneskin replica ad Emma: le parole che nessuno si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

NON PERDERTI ANCHE —> “Stupenda in modo esagerato”, Michela Quattrociocche manda in tilt Instagram – FOTO

La polemica che Emma Marrone aveva sollevato rispetto all’Eurovision ha suscitato l’indignazione di molti. La cantante, all’epoca, partecipò alla kermesse canora con il brano “La Mia Città“, classificandosi 21esima. L’artista, che non ha mai avuto problemi nel dire espressamente quello che pensa, ha affermato di aver ricevuto delle accuse sessiste: “Io venni insultata per una mutandina, a Damiano invece non hanno detto nulla“.

Il leader della band, intervistato da Vanity Fair, non ha potuto non dare ragione ad Emma. “Da maschio sono privilegiato” – ha spiegato il cantante, spiazzando tutti – “I commenti sulla mia estetica non vanno ad insinuare nulla sulla mia professionalità, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

Le parole di Damiano hanno senza dubbio spiazzato i suoi numerosi followers. Con grande onestà, il frontman dei Maneskin ha sposato le lamentele di Emma, mostrando di aver compreso la sua esternazione.