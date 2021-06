Damiano dei Maneskin colpisce ancora: riflettori puntati sulla nuova “somiglianza”

Il leader dei Maneskin ha fatto trapelare poco della sua vita privata, esiste però un familiare molto stretto che gli assomiglia come una goccia d’acqua.

I Maneskin sono la band del momento soprattutto dopo la recente vittoria sul palco della Ahoy Arena di Rotterdam per l’Eurovision Song Contest con “Zitti e Buoni”.

Peccato che in queste settimane il leader del gruppo, Damiano David, sia al centro di diverse accuse, primis fra tutte quella di aver usato droghe durante la partecipazione al festival canoro. Inoltre il giovane cantante romano sta facendo notizia per qualcosa di davvero bizzarro che sui social sembra stia impazzando tanto da essere diventato virale in brevissimo tempo.

Si parla tanto di “Damiano e l’incredibile somiglianza”, queste le parole che nell’ultimo periodo vengono spesso accostate al leader. Da l’incredibile somiglianza con Lady Diana, alla Signora del Dado Star, sino a Ciro dei The Jackal.

Una cosa è però certa: di Damiano, vero animale da palcoscenico, sappiamo poco della sua vita privata oltre alle vicissitudini legate alla band. Recentemente è venuta alla ribalta la notizia della relazione con l’attrice Giorgia Soleri ma se vi dicessimo che Damiano ha anche un fratello che gli assomiglia in modo sconcertante?

Damiano David: l’incredibile somiglianza con il fratello Jacopo

Sulla vita privata dell’artista si sa ben poco ed è proprio per questo che non tutti sanno che ha un fratello maggiore di nome Jacopo. Inoltre la somiglianza tra i due è incredibile.

Il ragazzo ha tre anni in più rispetto a Damiano, classe 1996 Jacopo conduce una vita molto diversa rispetto a quella del fratello cantante. Da quanto emerso dal suo profilo Instagram, però, sappiamo che come Damiano, è un gran tifoso della Roma visto che spicca una foto insieme a Francesco Totti.

Guardando le foto ovviamente non si può non notare la pazzesca somiglianza con il fratello minore, stessa forma del viso ed espressione, nonché lunghezza dei capelli e look molto estroso. Anche lui sembra sia però già fidanzato con una ragazza di nome Alice.