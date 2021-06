Diletta Leotta i due lati migliori in versione fioraia, inedita e sublime

Diletta Leotta è sempre più bella: la meravigliosa giornalista sportiva si sta godendo l’arrivo dell’estate accanto al suo Can Yaman con cui oramai sta da un po’ di mesi

Diletta Leotta è una delle giornaliste sportive più amate del mondo del web. Ha esordito anni fa e da allora non si è più fermata: la sua carriera è costantemente in crescita e riesce sempre a far parlare di sé, sia per il suo lavoro che per quanto riguarda il gossip. Infatti essendo bellissima è sempre stata associata a numerosi flirt che lei in parte ha sempre smentito, ma così non è stato con l’ultimo, anzi: stiamo parlando di Can Yaman.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Diletta Leotta sempre più bella: l’ultimo video conquista tutti

L’attore turco che ha conquistato tutti ha fatto anche breccia nel suo cuore, e oramai da più di sei mesi vive qui in Italia per stare accanto a lei. I due sono sempre più felici e affiatati e stanno già passando le vacanze insieme, in attesa dell’estate che sta quasi per arrivare. Dopo aver trascorso un po’ di giorni a Capri, divisi tra la barca e tanti bagni al mare, sono tornati a casa e Diletta adesso si sta dedicando alla sua casa. Ha pubblicato un video sui social dove si occupa dei suoi fiori in terrazza con tanta cura e dedizione.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Diletta sui social è seguita da milioni di persone ed è davvero amatissima. Non solo perché è bellissima ma anche perché è una brava ragazza, gentile e premurosa e con la sua semplicità ha davvero conquistato milioni di persone che la seguono ogni giorno con affetto.