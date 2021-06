La notizia è stata confermata dall’agenzia stampa Associated Press: il palazzo era in fase di demolizione.

Tragedia a Gwangju, in Corea del Sud, dove 9 persone hanno perso la vita in seguito al crollo di un edificio. La notizia è stata confermata dall’Associated Press (AP). Secondo quanto riporta la nota agenzia stampa, il palazzo di cinque piani, in fase di demolizione, non ha retto ed è crollato questo mercoledì (9 giugno). L’improvviso cedimento della struttura ha innescato una meteora di detriti sopra un autobus con a bordo 17 passeggeri. Stando alla testimonianza degli alti funzionari locali, l’impatto è stato violentissimo e ha provocato la morte di 9 persone; 8 i feriti. A seguire i dettagli.

L’autobus tra macerie di cemento e travi d’acciaio

L’edificio è crollato nella metropoli di Gwangju, la sesta città più grande della Corea del Sud. Secondo quanto hanno riferito i vigili del fuoco sudcoreani all’agenzia stampa Associated Press, la struttura ha ceduto questo mercoledì (9 giugno) su un autobus. Al momento dell’incidente, il veicolo trasportava a bordo 17 persone ed era momentaneamente in sosta in una strada limitrofa. Accorsi sul posto, i servizi di emergenza locali sono riusciti a salvare 8 persone, tra le quali anche l’autista, tutte gravemente ferite. In seguito, il rinvenimento dei 9 corpi sotto le macerie.

Maggiori informazioni le ha riferite l”ufficiale dei vigili del fuoco Kim Seok-sun, il quale ha aggiunto durante la conferenza stampa che tutti gli operai del cantiere erano stati evacuati dall’area prima della tragedia. Il funzionario ha inoltre precisato che anche alcuni passaggi pedonali erano già stati transennati prima del crollo; quasi tutti, ma non la banchina e la strada in cui si trovava l’autobus. Attualmente cause e circostanze dell’incidente restano ignote. In merito, le autorità locali hanno annunciato l’avvio alle indagini per ulteriori accertamenti.

Le immagini presenti in rete mostrano l’autobus sepolto nell’immensa montagna di detriti, tra macerie di cemento e travi d’acciaio.