Elettra Lamborghini de censura: la nota ereditiera ha condiviso una fotografia in cui è distesa senza veli nella vasca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini è un personaggio amatissimo dai giovani (e non solo): la nota ereditiera è una cantante di livello ed è conosciuta in tutto il mondo per essere la ‘Regina del Twerk’ (il ballo estremamente sexy in cui si muovono i glutei a ritmo di musica). La nativa di Bologna sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi seguaci e condivide ogni giorno post infuocati.

Questa volta la Lamborghini ha sconvolto il web pubblicando una fotografia in cui è completamente nuda ed è distesa in una vasca piena di latte. Il suo lato A esplosivo rompe letteralmente gli schermi dei cellulari. L’immagine ha già fatto il giro del web e ha raccolto numeri esagerati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Siete bellissimi” Melissa Satta e la FOTO piena d’amore, meravigliosi

Elettra Lamborghini senza veli nella vasca: che bombe

Per vederla, vai su successivo.