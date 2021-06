La showgirl di Soverato infiamma Instagram con un doppio colpo di bellezza assoluta: quale vestito per la serata speciale?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Non si smentisce mai, neppure in pieno giorno! Quando c’è da mettere in palio la sua eterna bellezza non stecca quasi mai.

Il tempo passa in fretta, ma di fronte a lei arresta le lancette. Parliamo dell'”immortale”, Elisabetta Gregoraci, sempre più delicata ed elegante da ogni prospettiva. Sarà l’alta stagione alle porte a renderla ancor più affascinante, ma il segreto resta la sua naturalezza e semplicità.

L’estate può ancora attendere, mentre i preparativi per una stagione da urlo sono appena partiti. Reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 5 ha fatto molto parlare di sè in amore, tra flirt e fraintendimenti.

In ambiente televisivo ha riscosso qualche delusione tra gli opinionisti tv e qualche compagno di avventura, come Pierpaolo Petrelli. Una volta rientrata tra le mura di casa proprie è tornata a sfoggiare quel sorriso che l’ha sempre contraddistinta

Una bellezza al naturale, come mamma l’ha fatta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Soltanto baci e dediche di apprezzamento per la showgirl di Soverato, Elisabetta Gregoraci che ha fatto ancora una volta il pieno di likes sui social.

Lei, in questo periodo è molto attiva su Instagram, in particolare per mettere in risalto una bellezza semplice e natuale, proprio come “mamma l’ha fatta”. Elisabetta ha ritrovato lo spirito di vivere, dopo aver racimolato chiasso e tavolta odio all’interno del reality che ha contribuito ad alterare ancor più la sua immagine in tv.

Da quando è a casa, non finisce mai di sorprendere, tra dirette video e consigli su cosa indossare per le giornate o serate speciali. I fan non hanno perso tempo nell’esprimere il proprio parere sulle proposte di abbigliamento “sfornate” quest’oggi dall’ex conduttrice.

Due vestitini cortissimi, uno bianco ricamato, l’altro colorato, tipicamente estivi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Una scelta non facile per coloro che hanno commentato sotto al post, condito da una foto in cui la spallina del top indossato scivola lungo la spalla e apre il “cassetto” dei sogni di tutti i suoi ammiratori. E voi invece quale outfit le consigliereste per il “gran galà” di questa sera?