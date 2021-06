Elodie, i film sul divano e le gambe che si intrecciano. Momenti di passione – FOTO

La talentuosa cantante Elodie ha appena condiviso sul suo profilo Instagram una storia in cui non è sola…

La meravigliosa cantante, oltre ad essere molto ascoltata grazie alle sue indimenticabili hit estive, è anche molto seguita sui social network, in particolare su Instagram dove conta ormai più di 2,5 milioni di followers.

Sul suo profilo, la favolosa Elodie condivide i dietro le quinte del suo lavoro, delle anticipazioni sui nuovi progetti che tutti aspettano con ansia, foto scattate durante i servizi fotografici, parte della sua vita privata e dei suoi affetti più stretti, ad esempio il suo fidanzato.

Il compagno dell’ex concorrente del Festival di Sanremo è il famoso rapper Marracash: i due fidanzati hanno fatto appassionare tutta Italia alla loro storia d’amore.

Elodie e Marracash sono l’immagine dell’amore: ecco la foto piena di passione…

Pochi minuti fa Elodie ha pubblicato uno scatto in bianco e nero, in compagnia del suo grande amore Fabio Bartolo Rizzo (in arte ‘Marracash’).

Nell’IG story si vede una tv accesa, un divano e le gambe della strepitosa cantante, sopra le quali è appoggiata la mano del suo compagno: l’immagine esplode di amore, affetto e passione.

La loro incredibile relazione nacque nel 2017 dalla collaborazione per la canzone ‘Margarita‘ e, ancora oggi, prosegue a gonfie vele.

Ecco le parole utilizzate dalla seconda classificata alla quindicesima edizione di ‘Amici’ per spiegare il rapporto che ha con il rapper: “Io penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita“.

Elodie confessa di non essere mai stata innamorata così tanto di nessuno: la loro storia d’amore è riuscita a far appassionare l’intero esercito di fan.

Gli utenti che da sempre li seguono con stima e affetto non aspettano altro che una cosa: il loro matrimonio… avverrà tra poco o bisognerà aspettare ancora qualche anno?