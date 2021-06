Emma Marrone come Rose di Titanic, solo trasparenze, sotto il nulla: favolosa – FOTO

Una favolosa Emma Marrone strizza l’occhio ai fotografi e propone un ritratto alla Di Caprio in Titanic per la sua amata Rose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Non smette mai di ringraziare il pubblico, sempre e comunque dalla sua parte, in qualunque circostanza. Emma Marrone sfida le scene delle maggiori pellicole cinematografiche romantiche, insignite di premi oscar.

Lei si mostra come una statua di bellezza da conservare negli archivi dei ricordi, per la naturalezza e la delicatezza che la contraddistinguono. Gli anni passano anche per lei, ma l’istinto dell’amore, nonostante le scottanti delusioni non l’ha mai abbandonata.

Oggi, Emma è felicemente single e impegnata su altri fronti di immagine, pur di ingrandire il suo già ricchissimo curriculum d’esperienze professionali. Da madrina di X Factor a guida turistica nei più nobili paesaggi d’arte che esistano in Italia, a partire dalla Capitale.

Insomma, la cantante, ex di Amici ha imparato ad apprezzare il contorno della vita, facendo di lei un’opera d’arte per la straordinarietà degli eventi che ci regala. Nonchè guardare avanti con sarcasmo e positività, senza mai distogliere l’attenzione da ciò che le ha regalato “Madre Natura”

La posa sublime sul divano della star: un velo di delicatezza assoluto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma Marrone ha dato il là all’entusiasmo del pubblico di Instagram, con una posa eccelsa, ai limiti del piacere sensuale.

In realtà l’ultima uscita via Instagram presenta connotati omogenei con una scena, tra le più belle che il Grande Cinema abbia proposto agli spettatori. Si tratta della romanticissima scena di Titanic, dove il personaggio di Leo Di Caprio, Jack pennella il corpo completamente nudo della sua amatissima, Rose.

La posa sul divano di Emma rimanda proprio a quel tipo di scena, che fece emozionare milioni di telespettatori, per il significato più profondo dell’amore che regalava.

A differenza di uno “sfondo” unico che ha spinto la storica pellicola a ricevere il premio oscar del Cinema, la cantante si mostra al suo pubblico più composta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Stesa in formato relax, Emma indossa un outfit velato, trasparente, che mette in luce un primo piano di forme, coperte solo dal reggiseno. Insomma una bellezza quasi da censura, da prendere come spunto per le prossime realizzazioni artistiche, di produzione.