“I fatti Vostri” è tutto vero: c’è una nuova conduttrice

La nota trasmissione di Rai due dice addio al suo storico conduttore Giancarlo Magalli per fare posto a un totale rinnovamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giancarlo Magalli (@magallinobellino)

Da settembre 2021 ”I fatti vostri” cambierà volto. La trasmissione, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 11 in diretta da Via Teulada, si rinnoverà completamente abbandonando la sua fisionomia attuale nonché il tipo di intrattenimento ma soprattutto il suo conduttore.

Giancarlo Magalli, infatti, dice addio al suo storico programma e si cimenterà nella conduzione di un gioco a premi in onda sempre su Rai 2 ma alle ore 17 dal prossimo novembre.

”I fatti vostri”, invece, avranno una formula totalmente rinnovata con una conduzione corale e maggiori momenti di intrattenimento, con la presenza anche di una comica che non sarà una presenza fissa ma interverrà cercando di alleggerire le mattinate degli italiani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Damiano dei Maneskin replica ad Emma: le parole che nessuno si aspettava

La conduttrice che sostituirà Magalli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

A prendere il posto dello storico conduttore de ”I fatti vostri” sarà Anna Falchi. Sarà lei la protagonista del nuovo volto del varietà di Michele Guardì.

Ma come abbiamo già detto si tratterà di una conduzione corale quindi non sarà l’unica padrona di casa. Ad affiancarla ci saranno il giornalista Salvo Sottile e lo storico Umberto Broccoli.

Un intrattenimento tutto nuovo e i fedelissimi della nota trasmissione dovranno riadattarsi a un nuovo volto del programma che per la prima volta cambierà anche la scenografia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Nunzia De Girolamo, festa di compleanno con tanto amore: lo spacco è sublime – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Sottile (@salvosottile_)

Non resta che attendere per capire se questo restyling porterà telespettatori o li farà perdere alla seconda rete del servizio pubblico.